В Мурманске проходит кинофестиваль “Северный характер”

Мурманская область >> Культура >> 15.11.2023

XV Международный кинофестиваль стартовал 13 ноября и продлится до 19-го. В этом году его темой стала “Притяжение Севера”.
76 разножанровых фильмов демонстрируют в рамках конкурсной программы. Среди них сериалы, документальное кино, короткометражки, полнометражное игровое кино, многие работы представлены зарубежными кинематографистами.

В номинации игровых полнометражек 11 фильмов, в числе которых Снегирь, Свет, Год рождения, Туман, которые снимали в Мурманской области.

В программе 5 сериалов: Баренцево море, Заполярный вальс, снятые в регионе.

Пилотная серия нового сериала Заполярная звезда, которую снимали в летом в Териберке, покажут зрителям вне конкурса.

В этом году на фестивале рекордное количество фильмов, снятых в МО, что говорит о популярности региона в качестве съемочной площадки.

Мэр Мурманска И. Морарь заявил, что фестиваль проходит в городе в 15 раз, и стал ярчайшим событием культурной жизни. На показы можно попасть бесплатно, а для просмотра самых востребованных работ надо предварительно зарегистрироваться.
Показы полнометражек проходят в кинотеатре на пр. Ленина. Уже состоялась премьера фильма “Шум за стеной”.

17 ноября пройдет премьера сразу 2-х серий снятого в МО сериала “Полярный-3”.





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В Мурманске проходит кинофестиваль “Северный характер”
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