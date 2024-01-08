А. Мерзликин снимет фильм в Вологодской области

Вологодская область >> Культура >> 08.01.2024

Дебют известного актера в качестве режиссера запланирован на 2024 г. Имя героя кинофильма «Москва Пашки Денежкина» выбрано Андреем в честь деда, который был родом из Вологодской области. Грязовчанин был веселым и добрым, и таким его покажут в фильме.

Отрицательных героев в фильме нет. Локации для съемок - Москва, Вологодская область. «Москва Пашки Денежкина» - это история о баянисте, решившем переехать из деревни в  город.

Напомним, что в конце прошлого года А. Мерзликин побывал в Грязовецкий округ, с. Талицы под Кирилловом, посетил музей Семенково. Это помогло составить представление о местах, в которых вырос его дед. Именно в этих локациях были сняты кадры общих планов для  фильма. Также актер провел творческую встречу с поклонниками своего таланта.

Справка. А. Мерзликин снялся в Бумер, Танки, Зеленая карета, Ёлки лохматые, Училка, Родина, Жмурки. Он больше известен как актер боевиков, военных фильмов, криминальных детективов, хотя были  в его карьеры и комедии, в которых он также выглядел органично.





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