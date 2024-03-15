В Вологде состоится выставка текстиля народов Крыма

Сегодня в Музее кружева откроется выставка «Сохраненная красота: традиционный текстиль народов Крыма». Она посвящена 10-й годовщине Крымской весны и представляет изделия из текстиля прошлого и позапрошлого веков.



Гостям расскажут об изготовлении, использовании текстильных изделий армян, крымских татар, греков, караимов, крымчаков, немцев, болгар, чехов, украинцев, белорусов, эстонцев. Коллекция считается одной из наиболее масштабных и интересных в экспозиции Крымского этнографического музея. Это очень красивые вещи, многие изготовлены вручную, поэтому отличаются яркостью деталей, тонкостью узоров. Иметь и дома считалось признаком достатка и хорошего вкуса, поскольку вещи дорогие, многие из них эксклюзивные.



Работы текстильного искусства Крыма вобрали азиатскую, средиземноморскую, западную культуры, а образцы узорного искусства, орнаментального шитья, традиционные костюмы, ритуальный и интерьерный текстиль — малая доля коллекции. Всего гости смогут увидеть 140 декоративных изделий времен 19-20 веков.



Выставка работает до 16 июня на Кремлевская пл.,12. Вход бесплатный.