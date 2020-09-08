150 деревьев и 1600 кустов высадили в Мурманске за день

Мурманская область >> Экология >> 08.09.2020

В столице Заполярья прошла ежегодная экоакция «Зеленый рекорд». В ее рамках высаживали деревья и кустарник на 30 площадках города.

Люди приходили семьями, высаживали "фамильные" деревья. Школьники сажали "Деревья класса", поэтому теперь в Мурманске будут целые аллеи школ.

Мурманчане показали себя активными горожанами. За дело брались даже воспитанники детских садов. Например, дети садика № 14 с родителями и воспитателями также сажали кустарники сирени и жимолости в микрорайоне Росляково на ул. Школьная, 10. Их силами высажено 200 кустарников.

Все участники акции получили памятные значки «Чистый город - святое будущее», после чего состоялось чаепитие с пирожками. Всегда приятно получить что-то в подарок и на память о событии.

В рамках акции «Зеленый рекорд» были высажены яблони, березы, клены, рябины, черемуха, сирень, шиповник, боярышник, чубушника. В столице Заполярья всего посадили  2 тыс. зеленых насаждений, из которых 850 украсили скверы. В этом году это была последняя экоакция такого масштаба.





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