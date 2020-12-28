Минприроды Карелии хочет запретить деятельность «Русской аквакультуры»

Ведомство обратилось с соответствующей просьбой в суд, указано на сайте правительства Карелии. На подобные меры было решено пойти после проверки сотрудниками Минприроды сообщений о сточных водах рядом с производственной площадкой компании в Сегежском районе. Было выявлено нарушение природоохранного законодательства – форелевое хозяйство сбрасывало неочищенные стоки в Сегозеро. Компания также нелегально заняла лесной участок рядом с поселком Попов Порог. Даже после проверки замечания устранены не были – производственные отходы начали сбрасываться в лес. Ситуацию не поправил административный штраф в 150 тыс рублей.



В «Русской аквакультуре» отметили, что производство было полностью остановлено до ввода в строй очистных сооружений за 20 млн рублей. Компания работает с местными властями для предотвращения подобных инцидентов. В ее сообщении указано, что по данным последней выездной проверки, прилегающие к производственной площадке территории почти очищены от органических загрязнений.



Жители Сегежского района неоднократно жаловались на несанкционированные выбросы отходов рыбопереработки. По информации на сайте, «Русская аквакультура» располагает 3 зарыбленными участками в Сегозере.