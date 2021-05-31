300 жителей Заполярья очищали от мусора Териберку

Жители Заполярья массово очищали Териберку в рамках Большого туристического субботника. Акция провели впервые.



Так была заложена традиция проведения «умных» субботников в Заполярье. Мусор собирали и сразу разделяли. Если раньше пластик шел на свалку, то теперь - на переработку.



Современные технологии из полимерного сырья дают возможность создавать скамейки, дорожные столбы урны, а из собранного в Териберке мусора изготовят урну.



Цель акции - убрать мусор перед туристическим сезоном. Несмотря на снег, ветер, на уборке было много человек, а самому юному было 2,5 года.



Собранный мусор вывезут распределят: пластик - на переработку, обычный мусор - на утилизацию. После окончания уборки состоялся флешмоб «На Севере – Чисто», Open air от мурманской Kross.kultura.



В мероприятии должны были участвовать 500 человек. В честь 83 лет образования Мурманской области масштабные празднования прошли и в Мурманске. На пл. Пяти Углов были организованы развлекательные, тематические площадки и флешмобы, а в центре выступала IOWA.