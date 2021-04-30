Выбрасывающих строительный мусор на контейнерных площадках фиксируют фотоловушки

Республика Карелия >> Общество >> 30.04.2021

На мусорных контейнерных площадках в Петрозаводске установили фотоловушки и датчики движения. «Карелприроды» с их помощью устанавливают нарушителей, выбрасывающих рядом с контейнерами автопокрышки, строительный мусор, которые выбрасывать в этих местах запрещено.

На фотоловушку уже попались люди, выгружающие строительный мусор из машины рядом с контейнерами. Инспекторы с полицией определят собственника машины и привлекут его к административной ответственности в виде штрафа.

Горожане возмущены тем, что до сих пор есть люди, которые не знают, что строительный мусор вывозится в специально отведенные для этого места. Обычные мусорные машины, которые выгружают контейнеры возле жилых домов, физически не могут убрать строительный мусор. Он тяжелый, так как состоит из бетонных кусков, неподъемных для одного человека. Если нужно вывезти строительный мусор, нужно заказать такую услугу, а не обрекать себя на огромные штрафы за нарушение закона. Учитывая, что снимки с фотокамер становятся достоянием общественности, нарушителя будут знать в лицо.





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