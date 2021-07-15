Стартуют общественные обсуждения новой схемы обращения с ТКО в Поморье

Региональное правительство разработало проект новой схемы обращения с ТКО. Документ определяет стратегию реформирования отрасли в Архангельской области. Свои предложения, замечания внести в проект терсхемы жители Поморья могут до 28 июля.



Схема учитывает сборы, переработку бытовых и других отходов. Проведена инвентаризация объектов эковреда, полигонов, предприятий, производящих много мусора.



Действующая терсхема отличается от новой. Проинвентаризированы полигоны, определены мощности, возможности их использования в будущем. Проделана работа, которая ставит точку в спорах, которые существуют.



Проект учитывает применение новых экологичных технологий переработки мусора. В новой схеме не будут сжигать мусор, а до этого было 14 сжигательных установок. Максимально сократится количество полигонов. Сейчас их 19, а будет 7.



Снижение числа полигонов нацелено на достижение важной задачи: к 2024 г. регион должен перейти от складирования отходов к контролируемой схеме сбора, транспортировки, обработки.



40% отходов будут перерабатываться, что снизит тариф на вывоз ТКО.

