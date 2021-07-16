Из Архангельска стартовала экспедиция по изучению редких животных Арктики

Ученым в течение месяца предстоит вести наблюдение за популяциями белого медведя и моржа около северной оконечности Новой Земли, в районе Земли Франца-Иосифа и в Баренцевом и Карском морях. Мероприятие было организовано Институтом проблем экологии РАН, нацпарком «Русская Арктика» и Центром морских исследований МГУ при поддержке научного центра «Роснефти». Эксперты собираются повторить на судне «Иван Петров» собственный маршрут годичной давности для того, чтобы получить подробные данные о численности популяций и собрать информацию о путях миграции и генетических особенностях редких животных.



Программа экспедиции предусматривает комплексные исследования, которые будут проводиться на суше, с воздуха и с моря. Для определения точной численности популяций будут применяться бесшумные дроны в качестве наиболее безопасного метода исследований. Донные сообщества планируется исследовать с помощью специальных подводных роботов. Ученые также собираются установить фотоловушки, позволяющие отслеживать обстановку на островах в круглогодичном режиме.



В 2020 году исследователям впервые удалось получить точную информацию о местонахождении лежбищ моржей, сообщил заместитель руководителя нацпарка «Русская Арктика» Иван Мизин. В течение ближайшего месяца учет будет возобновлен с применением новых технических решений. Анализ результатов экспедиции предоставит больше данных о состоянии морских млекопитающих.