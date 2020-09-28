В Вологодской области запретили ловлю сига и раков

Вологодская область >> Экология >> 03.10.2021

На всех водных объектах Вологодской области, кроме Рыбинского водохранилища вступили в силу ограничения на вылов раков и рыбы.

До ледостава запрещено ловить сига, до 15 ноября (период вынашивания икры, линька) нельзя ловить раков. Запрет установлен Правилами рыболовства и действует в Северном рыбохозяйственном бассейне, утвержден приказом Минсельхоза РФ.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность – штраф 2 тыс. руб. – 5 тыс. руб. для обычных граждан, 20 тыс. руб. – 30 тыс. руб. - для должностных лиц, 100 тыс. руб. – 200 тыс. руб. - для юридических лиц с конфискацией судна, орудий вылова биоресурсов и самих биоресурсов.

Правила вылова должны включать периодические сезонные ограничения, поскольку власти региона стараются сохранить популяцию многих видов, а бесконтрольный вылов дает возможность уничтожать рыбу в период отложения икры, не давая ей размножаться.

Во время запрета будут усилены меры по охране водных объектов, так как высока вероятность появления браконьеров.





Рекомендуем по теме:

В Архангельской области вводится запрет на лов

Запрет на рыбалку начинает действовать в Заполярье

В Коми определили объемы добычи семги

В Сысолу выпустят 500 тыс. мальков сига

Квоты на добычу морских биоресурсов в НАО освоены на 100%

Более 2,6 тыс. тонн рыбы выловили рыбаки Ненецкого округа


В Коми открыли экотропу на территории заказника "Параськины озера"

Горящие туры для гастро-путешествий: топ-5 стран, которые стоит «попробовать на вкус»

В школах НАО откроют новые «Точки роста»

Оленеводы из Ненецкого округа повысят квалификацию в Финляндии

Мурманские волонтеры очистили Арктический пляж

Студентам МАГУ рассказали о поддержке молодых педагогов

В медицинском колледже Мурманска создадут 3 современные мастерские в 2023 г.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета