В Вологодской области запретили ловлю сига и раков

На всех водных объектах Вологодской области, кроме Рыбинского водохранилища вступили в силу ограничения на вылов раков и рыбы.



До ледостава запрещено ловить сига, до 15 ноября (период вынашивания икры, линька) нельзя ловить раков. Запрет установлен Правилами рыболовства и действует в Северном рыбохозяйственном бассейне, утвержден приказом Минсельхоза РФ.



За нарушение правил предусмотрена административная ответственность – штраф 2 тыс. руб. – 5 тыс. руб. для обычных граждан, 20 тыс. руб. – 30 тыс. руб. - для должностных лиц, 100 тыс. руб. – 200 тыс. руб. - для юридических лиц с конфискацией судна, орудий вылова биоресурсов и самих биоресурсов.



Правила вылова должны включать периодические сезонные ограничения, поскольку власти региона стараются сохранить популяцию многих видов, а бесконтрольный вылов дает возможность уничтожать рыбу в период отложения икры, не давая ей размножаться.



Во время запрета будут усилены меры по охране водных объектов, так как высока вероятность появления браконьеров.