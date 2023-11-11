Карельские ученые с китайскими коллегами будут бороться в пластиком в водоемах

Республика Карелия >> Экология >> 11.11.2023

Исследователи обсуждают точки соприкосновения возможности научных проектов. Ученые КНР и Карелии хотят разработать новую методику защиты водоемов от зарастания и микропластика, потому что существующие методы малоэффективны. Исследователей очень беспокоят последствия климатических изменений и влияния человека на экологию водоемов. Оба фактора оказывают на водоемы негативное воздействие, причем человеческое влияние больше. Люди сами уничтожают то, без чего жить не могут.

В Петрозаводске проходит семинар, где стороны обсуждают направления совместных проектов, исследований, обмена сотрудниками, и не менее важный источник/источники финансирования. Без нескольких внушительных источников такие масштабные проекты воплотить в жизнь будет трудно.

Делегаты Нанкинского института лимнологии и географии Китайской академии наук находятся в Карельском научном центре РАН. Представители академии выражают уверенность, что исследования можно будет начать в 2023 г. Но желающих выделить деньги не много.





Рекомендуем по теме:

Навигация закрывается на водоемах Петрозаводска

Ученые Коми налаживают связи с коллегами из Великобритании

В Петрозаводске проходит слет молодых специалистов сферы здравоохранения Карелии

Рост мха в Карелии зависит от фаз Луны

Китай все чаще интересуется Карелией

Российские ученые изучат связь арктического климата с генетическим здоровьем населения ЯНАО


Карельские ученые с китайскими коллегами будут бороться в пластиком в водоемах

Власти Архангельска продают Центральный рынок за 121 млн руб.

В НАО обсудили завоз топливно-энергетических ресурсов

Фестиваль национальных культур завершился в Мурманске

В Коми ледовая арена заменит больницу

Кукольный театр появится в в составе поезда Деда Мороза

В Мурманске проходит кинофестиваль “Северный характер”
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета