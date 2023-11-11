Карельские ученые с китайскими коллегами будут бороться в пластиком в водоемах

Исследователи обсуждают точки соприкосновения возможности научных проектов. Ученые КНР и Карелии хотят разработать новую методику защиты водоемов от зарастания и микропластика, потому что существующие методы малоэффективны. Исследователей очень беспокоят последствия климатических изменений и влияния человека на экологию водоемов. Оба фактора оказывают на водоемы негативное воздействие, причем человеческое влияние больше. Люди сами уничтожают то, без чего жить не могут.



В Петрозаводске проходит семинар, где стороны обсуждают направления совместных проектов, исследований, обмена сотрудниками, и не менее важный источник/источники финансирования. Без нескольких внушительных источников такие масштабные проекты воплотить в жизнь будет трудно.



Делегаты Нанкинского института лимнологии и географии Китайской академии наук находятся в Карельском научном центре РАН. Представители академии выражают уверенность, что исследования можно будет начать в 2023 г. Но желающих выделить деньги не много.