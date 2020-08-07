В Коми вернулись к строительству ГЭС на Кажимском водохранилище

Для реализации проекта планируют найти инвесторов.



Глава республики посетил Койгородский район. В. Уйба побывал в п. Кажим, осмотрел гидротехническое сооружение 1758 г., построенное для чугунолитейного завода. Еще в 1978 г. этот объект был объявлен памятником природы, а в 2012 г. при поддержке федерального бюджета сооружение реконструировали, отремонтировав плотину. Это повысило надежность водохранилища, являющегося источником централизованного водоснабжения п. Кажим.



Полную реконструкция объекта сделать не удалось из-за отсутствия федерального финансирования. Для работы необходимо устройство водоспуска аварийного сброса воды, пропуска паводковой воды, восстановление разрушающегося подводящего тракта.



Воссоздать на водохранилище гидроэлектростанцию хотели в 2015 г., но дело не продвинулось. Теперь к проекту малой гидроэлектростанции надо возвращаться. Здесь природа создала многое, поэтому объект фактически готов, есть и плотина. Остается завершить объект, обеспечив людей электроэнергией. Глава Коми поручил Минимущества региона подготовить по объекту информацию для дальнейшей проработки.