Ярмарка «Наша рыба» откроется в мурманском ТЦ «Форум»

Мурманская область >> Экономика >> 08.04.2021

Ярмарка «Наша рыба» 24 апреля откроется в ТЦ «Форум». Здесь горожане смогут купить любую рыбную морскую продукцию. Ярмарка будет работать каждую неделю. Продажа будет проходить при соблюдении эпидбезопасности.

Эта ярмарка традиционная для Мурманска. Она даже в разгар пандемии ковида работать не переставала, перейдя на курьерскую доставку. Люди могли заказать охлажденную, замороженную рыбу, морепродукты. Но горожане все-таки предпочитают выбирать рыбную продукцию сами, и особенно люди старшего поколения.

Напомним, что «Наша рыба» в столице Заполярья впервые состоялась в 2019 г. Она проводилась каждую субботу до марта 2020 г., после чего работу пришлось приостановить из-за распространения коронавирусной инфекции. Но уже 18 удалось наладить систему онлайн-заказа продукции, доставки на дом.

За 2 года работы программы «Наша рыба» продано 382 тонны морепродуктов и рыбы по доступным ценам. В городе морепродукты предпочитают покупать не в магазинах, а на рынках и ярмарке, где продукция свежая.





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