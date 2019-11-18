Улучшение инвестиционного климата в Коми выровняло ситуацию в бюджете

Республика Коми >> Экономика >> 29.10.2021

Коми в 2021 г. вошла с дефицитом в 12,2 млрд руб. На октябрьской сессии внесены изменения в бюджет, увеличивающие доходную часть.

В. Уйба рассказал, за счет чего удается выравнивать бюджет, закрывать госдолг. Перевести позицию с отрицательной в доходы позволил целый ряд факторов, и главный из них - улучшение инвестклимата и бизнеса.

Почему инвесторы обратили внимание на республику? Была проведена работа, выстроен план, и движение по нему принесло результат.

Пока это не профицит, хотя положительная динамика, позволяющая расходовать деньги на социальные задачи. Главным в работе стала поддержка инвестпроектов для объектов инфраструктуры. Власти начали с плана диверсификации экономики. Затем пришло время плана диверсификации, план социально-экономического развития региона. С ним власти Коми вышли в Госдуму, где Уйба убедил президента в том, что в республике есть хороший задел.

Заложены фундаментальные проекты в 2020 г., их развивали в 2021 г. В итоге системная работа привела к плану по увеличению объема расходов. Есть на это деньги.






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