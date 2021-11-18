В Ненецком округе планируют организовать производство коллагена из оленьих шкур

Технологию производства отрабатывают в Северном (Арктическом) федеральном университете по проекту «Комплексная переработка животных ресурсов в Арктике на примере северного оленя». Специалисты вуза посетили Ненецкий округ.



Встреча прошла в Департаменте природных ресурсов НАО. «Мясопродукты» являются партнером проекта. В рамках проекта предложат технологии получения коллагена из оленьих шкур. Он используется в фармацевтической промышленности. Разработки адаптируют под условия Ненецкого округа. Глубокой переработкой оленьих шкур, производством коллагена будут заниматься представители бизнеса, которые решат вложиться в проект.



Нужно понять, как переработать шкуры правильно, как получать коллаген. Визит специалистов вуза - это промежуточная точка. Они возьмут с собой материал – шкуры свежего убоя, проведут научный эксперимент. В результате эксперимента будет получен коллаген. В России возникают потребности в реализации технологий по производству коллагена, но успешно работающих нет.



Департаменте природных ресурсов НАО отметили значимость этого мероприятия для сельского хозяйства и оленеводства в частности. Оленеводческие СПК смогут получить новую статью дохода.

