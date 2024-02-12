Цифровая маркировка рыбных консервов начнется с 12 февраля

Мурманская область >> Экономика >> 12.02.2024

Тестирование продлится до конца августа.

Сегодня в МО начнут маркировать консервированную рыбную продукцию. Пока в режиме теста.

Мера призвана повысить прозрачность потребительского рынка, избавится от контрафактной, нелегальной, фальсифицированной рыбной продукции. При возможности проследить все этапы товаропроводящей цепи можно формировать честную конкуренцию, защищать здоровье покупателей. Маркировка поможет избавиться в торговых точках от нелегального рыбного товара.

В рыбную отрасль маркировку будут вводить постепенно, чтобы не шокировать бизнес. В 2023 г. было решено обязательно маркировать икру осетра и лосося, внедрить мониторинг ее оборота. Эти правила вступят в силу с марта.

Ветеринарные правила маркировки, учета животных касаются и аквакультур.

По данным Росстата в прошлом году выпуск рыбной продукции составил 4,4 млн тонн, что больше показателя 2022 г. на 6%. Произведено рыбных консервов 176,4 тыс. тонн, производство натуральных рыбных консервов увеличилось на 35%.





Рекомендуем по теме:

В Мурманск впервые за 3 года пришла свежевыловленная мойва

Еженедельные рыбные ярмарки начинаются в Мурманске

В Архангельске обсуждают проблемы нерегулируемого рыбного промысла в Арктике

Карелия произвела продукции в сфере рыболовства 24,8 тыс тонн

Уровень металлургического производства в Мурманской области вырос в 1,3 раза

В НАО ветеринары оформили 8,5 тыс. сопроводительных документов для растительной и животной продукции


В 6 районах Коми откроют кабинеты спортивной медицины

400 детей НАО поедут летом отдыхать по путевкам «Мать и дитя»

В Костомукше разобрали скалу ради строительства дома-интерната

Программа "Свой дом в Арктике" стартует 1 февраля

В Архангельске изменят схему движения транспорта

На автобусных маршрутах в Нарьян-Маре установят теплые остановки

Соцпроект «Семейная медиация» в Вологде получил грант
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета