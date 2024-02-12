Цифровая маркировка рыбных консервов начнется с 12 февраля

Тестирование продлится до конца августа.



Сегодня в МО начнут маркировать консервированную рыбную продукцию. Пока в режиме теста.



Мера призвана повысить прозрачность потребительского рынка, избавится от контрафактной, нелегальной, фальсифицированной рыбной продукции. При возможности проследить все этапы товаропроводящей цепи можно формировать честную конкуренцию, защищать здоровье покупателей. Маркировка поможет избавиться в торговых точках от нелегального рыбного товара.



В рыбную отрасль маркировку будут вводить постепенно, чтобы не шокировать бизнес. В 2023 г. было решено обязательно маркировать икру осетра и лосося, внедрить мониторинг ее оборота. Эти правила вступят в силу с марта.



Ветеринарные правила маркировки, учета животных касаются и аквакультур.



По данным Росстата в прошлом году выпуск рыбной продукции составил 4,4 млн тонн, что больше показателя 2022 г. на 6%. Произведено рыбных консервов 176,4 тыс. тонн, производство натуральных рыбных консервов увеличилось на 35%.



