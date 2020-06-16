254 выпускникам окружных школ вручат аттестаты

Документы об образовании в НАО получат 254 выпускника 11-х классов, 600 девятиклассников.



В Департаменте образования НАО рассказали, что для получения аттестата ЕГЭ сдавать не нужно, а аттестаты выдадут на основании итоговых оценок за год. ЕГЭ предстоит сдать тем, кто собирается поступать в вуз в этом году. Все выпускные экзамены для 9-классников отменены в связи с пандемией. Им итоговые оценки также выставят на основании годовых. Некоторых такой вариант очень порадовал, поскольку нервотрепка, связанная с ЕГЭ мало кому идет на пользу.



Форму вручения аттестатов образовательная организация определит сама. Одни школы планируют провести церемонию вручения аттестатов перед зданиями школ, другие будут по очереди заводить школьников в кабинет и вручать документ.



В 2020 г. в НАО выпускаются 15 золотых медалистов, 5 отличников из школы № 1, 4 – из школы № 6, 2, 4, Один золотой медалист есть в школе п. Красное.



Экзамены для выпускников стартуют 29 июня, когда пройдут пробные экзамены, а очный ЕГЭ начнется 3 июля.