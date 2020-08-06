Мореходами-первооткрывателями ощутят себя 30 юных жителей Вологодчины

Вологодская область >> Образование >> 06.08.2020

В Вологодской области начался 2-й этап экспедиции «Вместе по Русскому Северу…». Водный маршрут протяженностью 900 км школьники проходят группами на шхуне «Онежская Жемчужина».

Губернатор О. Кувшинников встретился на Сиверском озере с очередной группой школьников-путешественников. Он считает, что попасть в такую экспедицию мечтают многие. Ребята осваивают маршрут вдоль Северо-Двинского, Волго-Балтийского путей от Онежского озера до Вологды. Они открывают для себя монастыри, храмы и заповедные места, ощущают красоту Русского Севера, проводят исследования, делают открытия. Им завидуют подростки всей России.

Кувшинников поблагодарил Русское географическое общество и сенатора Ю. Воробьева за поддержку экспедиции, а также школу юных мореходов «Корабелы Прионежья», воспитывающую первооткрывателей, путешественников и мореходов.

Водная экспедиция стартовала 28 июля в Вытегорском районе. Она продлится еще 14 дней. Четвертый экипаж финиширует в Вытегре 18 августа. В мореходы посвятят 32 подростков из Череповца, Кириллова, Вологды, Харовска, Вытегры, Кадуя, Андомского погоста. Они стали победителями конкурсов туристско-краеведческой, военно-морской, географической и естественнонаучной направленности.





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