За талантливой молодежью Череповца закрепили наставников

В Череповце стартовал молодежный проект лидеров «Команда мэра». Его участники разработают командные работы по благоустройству. Цель «Команды мэра» - создать продукт для внедрения в сферы жизнедеятельности. В числе активистов ребята 15-20 лет.



Школы, колледжи и университеты могли представить в проект всего одного талантливого ребенка. На этой неделе состоится знакомство со всеми ребятами, тренинг на командообразование. Их познакомят с работой мэрии и структурой молодежной политики. Далее участников разделят на группы по 5 человек. Каждая команда сможет разработать проект улучшения жизни в разных областях. Кому-то достанется ЖКХ, кому-то — молодежная политика или культура. Об этом рассказала глава сектора по работе с молодежью Ю. Бушмакина, чье вправление является организатором мероприятия.



Мэр Вологды накануне на день уступил свой пост в администрации города, передав полномочия студенту-дублеру. Студент приняли участие в обсуждении дорожного ремонта, санитарных ограничений, нового фестиваля.