Студентов САФУ привлекут к благоустройству Архангельска
Университет и администрация города договорились о сотрудничестве. Они подписали соглашение о сотрудничестве. Со стороны города документ подписал Д. Морев, а со стороны вуза — ректор Е. Кудряшова.
Проведена большая работа по подготовке соглашения, она была насыщена мероприятиями, проектами. Вместе с соглашением был подписан план совместных мероприятий, согласно которому в 2021 г. вуз станет драйвером развития Архангельска как научный центр и точка сосредоточения молодежи.
Будет налажено взаимодействие между структурными подразделениями горадминистрации, профильными кафедрами вуза. Также есть задумка по привлечению студентов, преподавателей к разработке проектов благоустройства, ремонта общественных пространств.
Город будет содействовать студентам САФУ в подготовке стартап-дипломов с точки зрения развития Архангельска, поскольку подход молодого поколения может быть интересен.
Градоначальник и ректор особо подчеркнули важность сотрудничества в реализации проекта Digital Arctic, несущего научную, технологическую нагрузку, призванного стать украшением областного центра.
На этот год запланировано проведение 50 мероприятий по разным направлениям: науке, образованию, культуре, спорту. Важное место уделили вовлечению в жизнь города молодежи, поддержке волонтерства, студенческих инициатив.
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