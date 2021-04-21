Для школьников Поморья создают уникальный образовательный центр «Созвездие»

Архангельская область >> Образование >> 21.04.2021

200 млн руб. привлечено из федеральной казны на оснащение новым оборудованием центра поддержки одаренных детей «Созвездие».
Центр «Созвездие» появится в рамках реализации властями Архангельской области нацпроекта «Образование».

С детьми начнут работать осенью, а первые занятия организуют по распределенной модели. Площадками для обучения станут Дом научной коллаборации, Северный кванториум.

Также параллельно пройдет подготовка к масштабному ремонту центра, который займет помещения бывшего кооперативного техникума на ул. Воронина. 10 тыс. кв. м. получат в распоряжение ученики «Созвездия».

Решено, что для центра купят отдельное здание, где можно создать полноценную инфраструктуру, условия для проживания во время обучения. Образовательными программами охватят учеников 5-11-х классов. Занятия пройдут в традиционном формате и с использованием дистанционных технологий.

Ключевая цель «Созвездия» – помочь раскрыть возможности юным северянам через новые знания.





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