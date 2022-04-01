4,5 тыс. заявлений о зачислении в 1-й класс получили школы Петрозаводска

Республика Карелия >> Образование >> 05.04.2022

Школы столицы Карелии приняли 4433 заявления о поступлении в 1-й класс, о чем сообщила глава информационно-аналитического управления А. Сильченко во время собрания в мэрии Петрозаводска. 1726 родителей пришли в учреждения, 2707 — оставили заявления через портал госуслуг. 

В скором времени школы начнут сверку для исключения дублирования. Горадминистрация рекомендует родителям, по какой-то причине подавшим несколько заявлений, определиться с одним учреждением для детей, отозвать все остальные заявления. 

Напомним, что 1 апреля стартавал прием заявлений на обучение в первых классах. 28 учреждений проводят набор в школы с помощью регионального портала госуслуг, и пока сбоев в работе не наблюдалось. 

В 2022 г. в Петрозаводске будет около 3,6 тыс. первоклашек в 127 классах. Если заявлений подадут больше, откроют допместа. 

Подать заявление до 30 июня можно родителям, прописанным на закрепленных территориях, 6 июля стартует запись зарегистрированных на не закрепленной территории к конкретной школе. 

 

 





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