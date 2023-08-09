Инноваторы из НАО могут поучаствовать в федеральном конкурсе «УМНИК»

Проходит прием заявок на конкурс «УМНИК НАО», организованный Фондом содействия развитию предприятий малых форм в научно-технической сфере. Заявку на участие можно подать до 18 октября, финал состоится 11 декабря.



«УМНИК» призван стимулировать молодежь к инновациям, созданию инновационных предприятий, поэтому для участия в конкурсе приглашаются молодые люди 18-30 лет с собственными инновационными проектами. Победителям достанется грант до 500 тыс. руб. на 2 года. Эти деньги нужно использовать на научно-исследовательские разработки.



В НАО конкурс проходит с 2019 г. За этот период гранты получили 4 проекта округа. После научной работы участники могут пойти на следующий этап, получить 4 млн руб. на разработки по программе «СТАРТ-1».



Глава проекта «Разработка инсектицидных средств…» Л. Голубкова отмечает важность конкурса «Умник». Без него деньги на начало исследований по выпуску инсектицидов взять было бы негде. Компания выиграла конкурса в прошлом году, получила деньги, а в 2024 г. будут видны результаты проведенных исследований. Подать заявку, вести отчетность легко. Можно сосредоточиться на работе, а не постоянно заполнять бумаги для отчетов. После окончания конкурса компания подаст заявку на «Старт-1» для дальнейших исследований, организации своего производства.