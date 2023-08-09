Инноваторы из НАО могут поучаствовать в федеральном конкурсе «УМНИК»

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 09.08.2023

Проходит прием заявок на конкурс «УМНИК НАО», организованный Фондом содействия развитию предприятий малых форм в научно-технической сфере. Заявку на участие можно подать до 18 октября, финал состоится 11 декабря.

«УМНИК» призван стимулировать молодежь к инновациям, созданию инновационных предприятий, поэтому для участия в конкурсе приглашаются молодые люди 18-30 лет с собственными инновационными проектами. Победителям достанется грант до 500 тыс. руб. на 2 года. Эти деньги нужно использовать на научно-исследовательские разработки.

В НАО конкурс проходит с 2019 г. За этот период гранты получили 4 проекта округа. После научной работы участники могут пойти на следующий этап, получить 4 млн руб. на разработки по программе «СТАРТ-1».

Глава проекта «Разработка инсектицидных средств…» Л. Голубкова отмечает важность конкурса «Умник». Без него деньги на начало исследований по выпуску инсектицидов взять было бы негде. Компания выиграла конкурса в прошлом году, получила деньги, а в 2024 г. будут видны результаты проведенных исследований. Подать заявку, вести отчетность легко. Можно сосредоточиться на работе, а не постоянно заполнять бумаги для отчетов. После окончания конкурса компания подаст заявку на «Старт-1» для дальнейших исследований, организации своего производства.





Рекомендуем по теме:

На Вологодчине стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучшее поселение Вологодской области»

В НАО идет прием заявок на конкурс волонтерских проектов

Инновационный центр Архангельска представил новых резидентов

Молодежь НАО получит гранты за свои таланты

Вологодский научный форум собрал молодежную элиту

Конкурс "Лучшие товары и услуги Республики Коми" стартует 1 апреля


В Архангельске главврача больницы №?4 оштрафовали за нарушения в оснащении отделения паллиативной помощи

В Петрозаводске массово отключают горячую воду в первый же день после включения

Ученые призывают не уничтожать чаек Териберки из-за птичьего гриппа

В Вологодской области обвалилась часть трассы «Вологда-Медвежьегорск»

В Коми обнаружены очаги фитофтороза на картофеле

Впервые за 20 лет на Печоре проводятся дноуглубительные работы

Глава Красноборского района попался на махинациях с жильем
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета