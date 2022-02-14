На Вологодчине стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучшее поселение Вологодской области»
Начался прием заявок на конкурс «Лучшее поселение Вологодской области». Он продлится до 25 февраля.
Конкурс проводится ежегодно с целью содействия развитию самоуправления и повышения эффективности органов власти, заинтересованности в социально-экономическом развитии мунобразований.
Участники конкурса делятся на 3 категории:
- селения, на чьих территории находится административный центр района;
- селения с населением больше 1,5 тыс. человек;
- селения с населением до 1,5 тыс. человек.
Комиссия оценит экономический и бюджетный потенциал селений, лучшие практики в реализации своих полномочий в 2020 г., их эффективность, информационную открытость работы органов самоуправления. В каждой категории определят 3 победителя по количеству набранных баллов. 9 селений могут получить 60-200 тыс. руб. на развитие территорий. Но многие считают, что такой призовой фонд слишком незначительный, на него ничего нельзя будет сделать, кроме как купить канцелярию.
В прошлом году в конкурсе приняли участие 17 районов, а больше всего заявок поступило из Вожегодского, Бабаевского, Верховажского, Никольского, Вологодского, Устюженского, Череповецкого районов.
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