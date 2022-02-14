На Вологодчине стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучшее поселение Вологодской области»

Вологодская область >> Общество >> 14.02.2022

Начался прием заявок на конкурс «Лучшее поселение Вологодской области». Он продлится до 25 февраля.

Конкурс проводится ежегодно с целью содействия развитию самоуправления и повышения эффективности органов власти, заинтересованности в социально-экономическом развитии мунобразований.

Участники конкурса делятся на 3 категории:

- селения, на чьих территории находится административный центр района;

- селения с населением больше 1,5 тыс. человек;

- селения с населением до 1,5 тыс. человек.

Комиссия оценит экономический и бюджетный потенциал селений, лучшие практики в реализации своих полномочий в 2020 г., их эффективность, информационную открытость работы органов самоуправления. В каждой категории определят 3 победителя по количеству набранных баллов. 9 селений могут получить 60-200 тыс. руб. на развитие территорий. Но многие считают, что такой призовой фонд слишком незначительный, на него ничего нельзя будет сделать, кроме как купить канцелярию.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 17 районов, а больше всего заявок поступило из Вожегодского, Бабаевского, Верховажского, Никольского, Вологодского, Устюженского, Череповецкого районов.





Рекомендуем по теме:

В НАО стартовал окружной конкурс «Доброволец Ненецкого автономного округа»

В НАО завершается прием заявок на участие в конкурсе "Семья года"

В Архангельске стартовал прием заявок на конкурс "Предприниматель года"

В Ненецком округе объявлен конкурс грантов для социально ориентированных НКО

Стартовал очередной сезон Вологодской лиги КВН

В Карелии выберут лучшего предпринимателя


Шестерым лосям на Соловках выписали «путевки на небеса»

В Архангельске открылся первый магазин «ВкусВилл»

В 2021 г. по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в НАО привлечено 11 медработников

Турист пожаловался в прокуратуру на выставку в Национальном музее Карелии

В Череповце откроется бизнес-школа в области креативных индустрий

2 школы в Архангельске перешли на дистант из-за коронавируса и ОРВИ

Китайские инвесторы ознакомились с деталями проекта «Новый Мурманск»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета