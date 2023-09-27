В НАО проходит первый этап Всероссийской олимпиады школьников

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 27.09.2023

Он продлится до 25 октября. Все окружные школы примут в нем участие. Ученикам предстоит решить олимпиадные задания по астрономии, ОБЖ, английскому языку, праву, биологии, физике, географии, экологии, информатике, истории, экономике, литературе, искусству, математике, немецкому языку, обществознанию, русскому языку, физкультуре, технологии, химии. Всего 20 предметов из школьной программы. В НАО к ним добавятся краеведение и ненецкий язык.

Выбор предметов определяется годом обучения. Так, второклашки будут состязаться по математике, русскому языку.
По графику сначала пройдут тестирования по обществознанию, праву, английскому языку, биологии, литературе. Все задания подразумевают углубленное изучение предмета, потому что знание школьной программы контролируется контрольными работами и тестами, а в олимпиадах всегда важно позашкольное знание предмета.

По итогу регионального этапа сильнейшие продолжат соревноваться на муниципальном уровне. Напомним, что в 2022 г. по итогу регионального этапа было 28 победителей, 152 призера.





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