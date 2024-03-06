Детские поликлиники Мурманска получили от "Пятерочки" игровые модули

Детские медучреждения города получили игровые модули от торговой сети "Пятерочка". Всего было предоставлено 22 бизиборда в 19 учреждений 9 российских городов. Игровые модули теперь есть в Пскове, Ярославле, Череповце, Рыбинске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Архангельске, Калининграде и Мурманске.



Бизиборды – развивающие игровые модули для детей, состоящие из доски с закрепленными продуктами, которые малыш самостоятельно должен перемещать в корзину. Они улучшают координацию движений благодаря передвигаемым предметам, а также снижают стресс. Ребенок играя может расслабиться, переключить внимание. Актуальны модули для самых юных пациентов, испытывающих страх в поликлиниках.



"Пятерочка" в 2024 г. празднует 25-летие, и именно к юбилею разработала развивающие игры. Торговая сеть за годы работы претерпела много трансформаций, теперь стала современнее, комфортнее, технологичней. Помимо заботы о покупателях она готовит подарки для гостей, в том числе для самых маленьких.



Бизиборды стали подарком для медучреждений, которые призваны принести пользу детям.



Проект стартовал недавно, но уже получает благодарные отзывы от медучреждений. В планах сети передать детским поликлиникам в ближайшие месяцы бизибордов на 1 млн руб.







