Детские поликлиники Мурманска получили от "Пятерочки" игровые модули

Мурманская область >> Образование >> 06.03.2024

Детские медучреждения города получили игровые модули от торговой сети "Пятерочка". Всего было предоставлено 22 бизиборда в 19 учреждений 9 российских городов. Игровые модули теперь есть в Пскове, Ярославле, Череповце, Рыбинске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Архангельске, Калининграде и Мурманске.

Бизиборды – развивающие игровые модули для детей, состоящие из доски с закрепленными продуктами, которые малыш самостоятельно должен перемещать в корзину. Они улучшают координацию движений благодаря передвигаемым предметам, а также снижают стресс. Ребенок играя может расслабиться, переключить внимание. Актуальны модули для самых юных пациентов, испытывающих страх в поликлиниках.

"Пятерочка" в 2024 г. празднует 25-летие, и именно к юбилею разработала развивающие игры. Торговая сеть за годы работы претерпела много трансформаций, теперь стала современнее, комфортнее, технологичней. Помимо заботы о покупателях она готовит подарки для гостей, в том числе для самых маленьких.

Бизиборды стали подарком для медучреждений, которые призваны принести пользу детям.

Проект стартовал недавно, но уже получает благодарные отзывы от медучреждений. В планах сети передать детским поликлиникам в ближайшие месяцы бизибордов на 1 млн руб.







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