Доходы бюджета НАО составили 11 млрд 874 млн руб.

В окружную казну на прошлой неделе поступил 71 млн руб., о чем сообщил руководитель Департамента финансов НАО С. Михайлов.



На 24 августа расходы бюджета составили 13,78 млрд руб., а за прошлую неделю - 241 млн руб. Размер госдолга НАО не изменился — 2,34 млрд руб.



Расходы бюджета Ненецкого округа составили 4,87 млрд руб. В них выходят субсидий бюджетным организациям региона, из которых 3,5 млрд руб. ушли учреждениям образования и 1,2 млрд руб. – организациям здравоохранения. На прошлой неделе на эти цели казна НАО направила 21,8 млн руб. На соцвыплаты с начала года выделено 1,88 млрд руб., за прошлую неделю - 28,7 млн руб.



Также с начала 2020 г. в виде субсидий юридические лица получили 1 млрд 784 млн руб., из которых за прошлую неделю - 85,8 млн руб. Часть этих денег пошла на поддержание бизнеса во время кризиса пандемии коронавируса. Из-за пандемии доходная часть бюджета уменьшилась, а расходная возросла, и это вынудило правительство НАО вносить поправки в бюджет, перераспределяя средства.