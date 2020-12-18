Ставки на кибер футбол

>> Финансы >> 30.01.2021

В 2020 году киберфутбол пополнил список перспективных рынков беттинга. Ставки на этот вид спорта уже не кажутся чем-то необычным, а часть капперов успела разработать относительно действенные стратегии.

Особенности ставок на киберфутбол 

При переходе с реального спорта на кибер можно позабыть о статусе отдельных лиг и футболистов. 

На виртуальном поле исход матча зависит от одного из 2 факторов:

  • мастерства геймеров;
  • результатов компьютерных расчетов.

В основе симуляции лежит статистика спортсменов, но игровая логика подчиняется четким алгоритмам и математическим вычислениям. 

Другие особенности киберфутбола:

  • средняя продолжительность игры не более получаса;
  • минимум замедляющих факторов;
  • редко назначают дополнительное время;
  • правила могут менять при помощи обновлений системы/алгоритмов.

Проанализировать поведение виртуальных игроков проблематично. Новичкам в сфере беттинга лучше начать с просмотра матчей и изучения прогнозов от опытных проверенных капперов на kaper.pro

Коэффициенты ставок на виртуальный футбол заметно выше, если сравнивать их с показателями реальных матчей. Хотя некоторые беттеры отмечают, что вместе с котировками букмекеры завышают процент маржи.

Плюсы и минусы ставок на киберспорт

Достоинства киберфутбола:

  • матчи идут ежедневно — часто и в режиме реального времени;
  • виртуальные спортсмены не устают, не требуют отпуска и мгновенно восстанавливаются после травм;
  • расписание неизменно — политическая ситуация, погодные условия и другие обстоятельства не оказывают влияния.

Недостатки:

  • ограничение лимитов (по сравнению с реальными турнирами);
  • завышенная маржа;
  • медленный расчет купонов.

Сомнения вызывает непредсказуемость соревнований. Если результат встречи геймеров еще можно спрогнозировать, то виртуальный футбол не поддается какому-либо анализу.

Виды киберфутбола

Выбор игровой стратегии зависит от того, на какие события планирует ставить беттер:

  • виртуальный футбол на основе компьютерной симуляции;
  • киберспортивный матч по FIFA.

Традиционно к числу прогнозируемых относят симуляторы, где соревнуются геймеры. Теоретически ставками на компьютер тоже можно выигрывать, но для этого необходимо кардинально поменять подход к анализу. Да и если верить советам экспертов, стратегии ставок на киберспорт не работают в длинную дистанцию.

Виртуальный футбол

Виртуальный футбол представляет собой киберспорт без участия живых спортсменов. Букмекер подгружает статистику реальных команд в специализированное программное обеспечение. Программа эмулирует футбольный матч, демонстрируя игру в формате прямого эфира.

При беттинге нужно учитывать особенности такого «спорта»:

  • отсутствие человеческого фактора;
  • букмекерские конторы используют разные настройки и версии ПО;
  • правила виртуальных соревнований отличаются от реального футбола.

Закономерностей в статистике нет. Состояние команды всегда стабильно, из-за чего рассуждать о физической форме или мотивации спортсменов бессмысленно. По этой же причине предположить и угадать исход симуляции проблематично.

Виртуальный спорт и догон

Ставки догоном — популярная, но крайне сомнительная идея для виртуального футбола. Стратегия основана на предположении, что непредсказуемость компьютерной симуляции сводит к минимуму затяжные серии поражений.

Суть в том, чтобы выбрать один из вероятных прогнозов и повторять ставку до победного момента. После каждой неудачи стоимость купона увеличивают в 0,5-2 раза, ориентируясь на коэффициенты события.

Если пари выигрывает или проигрывает от 3 до 5 раз подряд, игрок возвращается к начальной сумме. Здесь важно не заиграться и вовремя остановиться, иначе велик риск потерять весь депозит.

Анализ денежных потоков — против большинства

Стратегия придумана игроками, подозревающими букмекеров в нечестности. Аргументы и подтверждения прибыльности отсутствуют.

При помощи специальных программ беттеры следят за изменением котировок на отдельные исходы. Если данные свидетельствуют о прогрузе рынка, то нужно ставить на противоположный вариант.

Лайв-ставки

Камбэки — редкое явление для киберфутбола. Виртуальные спортсмены часто показывают стабильную игру на протяжении всего матча. Если в первой половине одна из команд сильно вырвалась вперед по голам, то с большой вероятностью это преимущество сохранится до окончания второго тайма.

Ставки заключают исключительно в лайве, выбирая победу в пользу открывшего счет соперника. Правда, средний коэффициент таких событий не превышает 1,3.

Прогноз на ТМ

Коэффициенты на эти пари заметно выше: около 1,7 при среднем уровне проходимости. Как правило, ставки на ТМ(2,5) берут после прогруза ТБ или в сочетании с тактикой догона. В качестве основной стратегии такое пари не подойдет, т. к. формирует минус на дистанции.

Игра против фаворитов

Стратегия основана на особенности программной эмуляции, за которую футбольные фанаты критикуют киберспорт. У компьютера все игроки примерно равны по силе: исходы матчей решает рандом. Но часть беттеров по привычке ставит на фаворитов, тем самым повышая коэффициенты аутсайдеров. Это дает шанс заключать пари по завышенным котировкам с учетом проходимости около 50%.

Симулятор FIFA

Компьютерная игра FIFA популярна среди рядовых пользователей, но не обошла стороной и беттинг. Конечно, симулятору далеко до славы Dota II, но часть букмекерских контор все-таки предлагает ставки на киберспортивные соревнования по футболу.

Главное отличие в том, что вместо спортсменов беттер анализирует мастерство геймеров. При прогнозировании учитывают:

  • опыт в конкретной версии FIFA;
  • статистику побед/поражений;
  • результаты очных матчей;
  • мотивацию к победе.

При игре в команде смотрят на взаимоотношение и слаженность работы. Важным критерием является знание правил и механики игрового движка. Поведение футболистов на поле напрямую зависит от действий игрока.

Лайв-ставки на ТБ

В режиме prematch рынок часто прогружен начинающими беттерами, поэтому ставить на тотал больше желательно в лайве. Трансляция позволяет оценить настрой и умения геймеров. К тому же при отсутствии голов в первые минуты матча коэффициенты на ТБ повышают. А чтобы не прогадать со временем, продолжительность тайма уточняют заранее. Как правило, на игровой период отводят от 4 до 6 минут.

Пари на фаворита

В киберфутболе фаворитом считают игрока, отточившего комбинации клавиш до автоматизма. Он знает, в какой момент делать пас и куда лучше бить, чтобы компьютер наверняка засчитал гол. При этом не имеет значения, какой состав выбран при старте игры.

Единственный недостаток стратегии — низкие коэффициенты, вплоть до символичного 1,01. 

Частично исправить это можно 2 способами:

  • ставки в лайве с коэф. не меньше 1,3;
  • объединение прогнозов в экспрессы из 2-3 событий.

Если букмекер предлагает широкую линию, можно рассматривать варианты с индивидуальным тоталом или отрицательной форой.

Обе забьют

Большинство геймеров предпочитает атакующий футбол. Оборона сводится к перекрытию зон игровыми ботами, поэтому на ней мало кто зацикливается. Забивают в киберспорте много и часто. Средний коэффициент на ставку «обе забьют: да» приближен к 1,3. Это не так много, но подходит для относительно стабильного увеличения банка: проходимость пари варьируется от 60 до 80%.





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