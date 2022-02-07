Будет ли вход на территорию Воттоваары платным?

В конце прошлого года власти Карелии отменили тендер на аренду земли у горы Воттоваара, увеличив площадь ООПТ на 3 км. В Дирекции ООПТ решили создать структурное подразделение для обустройства и охраны памятника природы.



Гора представляет бизнес-интерес, многие хотят здесь создать свою инфраструктуру, частную, а теперь туда придет система госконтроля. Если этого не сделать горы через 5 лет не будет.



Сейчас основной вопрос связан с доставкой туристов на гору. Она находится в 30 км от ближайшей дороги. Строительство полноценной дороги обойдется в 1 млрд руб., поэтому рассматривают другие варианты, например, доставку туристов вездеходами.



За рамками дискуссий о Воттовааре остается вопрос — будет ли вход на территорию платным, для кого? Например, местное население не должно платить столько, сколько платят туристы. Когда обсуждали возможность передачи в аренду памятника бизнесу, Минприроды говорило, что выигравшая тендер организация не станет взимать плату за посещение горы, она сможет предлагать лишь дополнительные туруслуги. Но когда решили оставить памятник в госсобственности, снова встал этот вопрос, и от властей ждут ответа.