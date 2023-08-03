В Коми прибавку к пенсии обещают 80 тыс. пенсионерам

Республика Коми >> Финансы >> 03.08.2023

В этом месяце 80 тыс. пенсионеров Коми могут рассчитывать на дополнительную прибавку к пенсии. Это стало возможным после беззаявительного перерасчета всех пенсий для лиц, работавших в 2022 г. и получавших страховые пенсии.

Пресс-служба регионального филиала Социального фонда России сообщила, что прибавка зависит от зарплаты пенсионера, и она будет больше у тех, кто получал более высокий доход.

Максимальное повышении размера пенсии после перерасчета все-таки ограничено 3-я коэффициентами, а это значит, что даже при высокой зарплате, прибавка не превысит установленного лимита.

В фонде уточняют, что пересмотренные пенсии получатели получат в этом августе. В фонде считают, что это важная новость для пенсионеров, испытывающих трудности по причине сложной экономической ситуации, но при этом не уточняют, на сколько именно денег могут рассчитывать пенсионеры. Речь вряд ли идет о тысячах рублей, а все что меньше хотя бы одной тысячи пенсионеров от нехватки денег не спасет, учитывая рост цен буквально на все, от продуктов до медикаментов.





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