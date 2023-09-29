Мурманская область получит компенсацию на мазут

МО компенсируют затраты на мазут, о чем сообщил губернатор региона А. Чибис. Этот вопрос рассматривали члены правительства РФ. Деньги было решено выделить, поскольку в противном случае жители Мурманской области столкнуться с проблемами отопления в суровую зиму.



С начала 2023 г. цена на мазут в 3,5 раза выросла, а до конца текущего года придется дополнительно потратить на его закупку 11 млрд руб. Без поддержки со стороны федеральной казны эти допзатраты на отопительный сезон 2023/2024 гг. составят свыше 21 млрд руб.

В области тяжелая ситуация с топочным мазутом. Его цена заметно выросла. Так, на торговой площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи стоимость мазута 41,2 тыс. руб., с учетом НДС и доставки, а в бюджет МО на текущий год заложена стоимость мазута 12 тыс. руб. за тонну, и все расходы рассчитывались на этой цене.



Регион не справится с возросшей финансовой нагрузкой, поэтому просил помощи у федерации. Федерация имеет возможность выделить необходимую сумму. Когда деньги поступят, пока неизвестно.