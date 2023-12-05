Мурманская область вошла в топ регионов по тратам на сигареты и выпивку

Потребительские расходы семьи из 3-х человек в месяц выросли до 110 998 руб.



МО попала в рейтинг регионов, которые больше всех тратят деньги на алкоголь, сигареты и развлечения. Исследование FinExpertiza на базе данных Росстата показало, что потребраходы мурманских семей выросли более чем на 16%. Из них на 14,4% увеличились расходы на сигареты, алкогольные напитки (было 3820 руб., стало 4372 руб.). По этим видам расходов МО занимает 4-е место в стране, пропустив вперед Камчатку (6130 руб.), НАО (4750), Чукотский АО (4550). В среднем семьи РФ на алкоголь и сигареты тратят 2050 руб.



Мурманчане также разбрасываются деньгами когда речь заходит о развлечениях. Видимо, после возлияний, душа просит зрелищ. Месячный расход на рестораны, доставку готовых блюд, кафе вырос на 30,2% (с 2795 руб. до 3640 руб.). Больше мурманчан тратят на это только москвичи (5080) и петербуржцы (3780). ПО РФ средний показатель – 1920 руб.



Расходы на отдых, походы в театры, кино, на спортивные мероприятия в Мурманской области подскочили на 107,6% (было 1736 руб. стало 3605 руб.). По этим тратам МО находится на 10-й позиции в стране. По РФ средний показатель 2310 руб.