В 2020 г. в НАО выдано 186 сертификатов на окружной материнский капитал

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 25.10.2020

В Департаменте здравоохранения населения НАО сообщили, что выдали 56 сертификатов семьям, которые получали региональный маткапитал на 3-го ребенка, в которых родились последующие дети.

32 семьи получили сертификат после рождение 4-го ребенка, 13 семей – 5-го, 8 семей – 6-го, 3 семьи – 7-го, 8-го и 11-го ребенка.

Право на двойное получение сертификата у многодетных семей округа появилось в 2019 г., когда был внесены поправки в закон «О допмерах господдержки семей, имеющих детей». Региональный маткапитал в округе начали предоставляться на каждого новорожденного, усыновленного ребенка из многодетной семьи, а ранее получали сертификаты только на третьего или одного последующего ребенка.

Сертификат на окружной материнский капитал получают жители НАО, проживающие от 3-х лет  здесь до рождения, усыновления ребёнка. Сроки обращения за сертификатами неограниченны. После одного года после дня рождения ребенка подаются заявления о распоряжении деньгами маткапитала. Некоторые цели позволяют пользоваться деньгами, не дожидаясь года.

В 2020 г. сумма сертификата на окружной семейный капитал - 379911 руб.





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