Музей денег открылся в детском саду Череповца

Вологодская область >> Финансы >> 15.02.2024




В экспозиции музейной коллекции монеты и банкноты различных эпох и государств, магнитные игры, интерактивные панели. Здесь можно увидеть, какие деньги были и есть, какие из них найдены на раскопках. Здесь есть ассигнации и юбилейные монеты, коллекцию которых собрали родители с сотрудниками садика. Есть стенд, на котором можно проследить эволюцию денег. На нем представлены чеканные монеты. Экспонаты можно держать в руках.

Они стали частью масштабного проекта «Детская академия финансов», на реализацию которого детский сад «Акварелька» получил грант от благотворительного фонда. Детям будут объяснять основы финансовой грамотности в формате игры, научат грамотно распоряжаться финансами, планировать расходы.

Воспитатели садика уже разработали экскурсии, в которые входят мастер-классы. Посещать их смогут дети из других детсадов, детских домов.

Дети на мастер-классе будут изготавливать мыло в форме монеты, попробуют свои силы в роли археологов, занимаясь поиском монет в песке, будут собрать пазлы-банкноты.

В садике есть своя валюта — акварелька, которую ребята могут тратить на покупку сувениров, мастер-классы и участие в мероприятиях.

Программа будет работать весь 2024 г.





Рекомендуем по теме:

В Мурманском проходит выставка русских игр и страстей

В отделе МВД Северодвинска открылся электронный музей

Нарьян-Марских детей научат снимать мультфильмы

В Вологде открылся музей игрушек

В Национальном банке Коми прошел День открытых дверей

Чем еще может заниматься археолог


В 6 районах Коми откроют кабинеты спортивной медицины

400 детей НАО поедут летом отдыхать по путевкам «Мать и дитя»

В Костомукше разобрали скалу ради строительства дома-интерната

Программа "Свой дом в Арктике" стартует 1 февраля

В Архангельске изменят схему движения транспорта

На автобусных маршрутах в Нарьян-Маре установят теплые остановки

Соцпроект «Семейная медиация» в Вологде получил грант
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета