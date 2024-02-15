Музей денег открылся в детском саду Череповца







В экспозиции музейной коллекции монеты и банкноты различных эпох и государств, магнитные игры, интерактивные панели. Здесь можно увидеть, какие деньги были и есть, какие из них найдены на раскопках. Здесь есть ассигнации и юбилейные монеты, коллекцию которых собрали родители с сотрудниками садика. Есть стенд, на котором можно проследить эволюцию денег. На нем представлены чеканные монеты. Экспонаты можно держать в руках.



Они стали частью масштабного проекта «Детская академия финансов», на реализацию которого детский сад «Акварелька» получил грант от благотворительного фонда. Детям будут объяснять основы финансовой грамотности в формате игры, научат грамотно распоряжаться финансами, планировать расходы.



Воспитатели садика уже разработали экскурсии, в которые входят мастер-классы. Посещать их смогут дети из других детсадов, детских домов.



Дети на мастер-классе будут изготавливать мыло в форме монеты, попробуют свои силы в роли археологов, занимаясь поиском монет в песке, будут собрать пазлы-банкноты.



В садике есть своя валюта — акварелька, которую ребята могут тратить на покупку сувениров, мастер-классы и участие в мероприятиях.



Программа будет работать весь 2024 г.