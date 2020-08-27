Прокуратура Архангельской области проверяет факт гибели рыбы по течению Котласского ЦБК
Прокуратура области организовала проверку массовой гибели водных биоресурсов у д. Козьмино Котласского района. Межрайонная природоохранная прокуратура и территориальные прокуроры пытаются выяснить, что стало причиной массового моря рыбы на р. Вычегда ниже по течению от города Коряжмы.
Инициированы осмотры всей акватории реки сотрудниками Североморского управления Росрыболовства, отбор водных проб - Северным управлением Росприроднадзора. Пену вдоль береговой полосы, а также мертвых биоресурсов не обнаружено, но надзорные мероприятия продолжаются.
Это выглядит странно, потому что на мор рыбы жаловались местные жители. Они выкладывали фотографии в соцсетях. На основании их обращений по местному телевидению был показан сюжет, в котором также фигурировала мертвая рыба у берега, но сейчас надзорные органы ничего не видят. Есть вероятность, что виновники мора оперативно прибрали за собой, узнав о готовящейся проверке.
Напомним, что ниже Коряжмы на р. Вычегда находится Котласский ЦБК, который входит в ГК «Илим».
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