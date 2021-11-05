Урок физкультуры закончился для 9-классницы одной из карельских школ инвалидностью

Республика Карелия >> Происшествия >> 05.11.2021

В школе № 1 Кондопоги на уроке физкультуры девятиклассница получила сложнейшую травму ноги и инвалидность. Мать девушки хочет наказать виновных, ей удалось отсудить лишь 80 тыс. руб. компенсации.

Мама утверждает, что никакие нормативы на физкультуре сдавать не должна, так как у нее 3-я группа здоровья и освобождение от физкультуры. У девочки часто были головные боли, она приносила в школу справки, но учитель физкультуры все время об этом забывал, и девочка сдавала нормативы с другими детьми.

В день травмы сдавали прыжки в высоту. Учители осмотрел место прыжков, маты были устойчивыми. Но девочка, когда бежала к планке, перед самой планкой остановилась, у нее получился не прыжок, а полуперешагивание. Она оттолкнулась одной ногой, а приземляясь на другую, нога подкосилась, и был слышен хруст. Боль в ноге появилась не сразу, но одноклассники рассказали, что видели как коленная чашечка выгнулась в обратную сторону. Теперь идет разбирательство по поводу того, кто виноват в травме и кто за это будет отвечать.





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