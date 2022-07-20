Минюст приостановил деятельность вологодского "антикоррупционного" движения "Вместе"

Вологодская область >> Происшествия >> 20.07.2022

Министерство юстиции пока приостановило работу "антикоррупционного" движения "Вместе" из Вологды. Оно 10 лет занималось антикоррупционными расследованиями.

Основатель движения Е. Доможиров рассказал, что "заморозка" произошла из-за непредоставления финотчетности о результатах работы, начиная с 2018 г. Чем занималось движение столько лет, непонятно, но горожане подозревают отмывание денег, иначе как объяснить, что за 5 лет организация не нашла времени предоставить отчетность? Участники "Вместе" оказались готовы к такому вердикту, но почему ничего не сделали?

Участники организации занимались местными антикоррупционными расследованиями, выясняли, почему родственник главы УМВД Вологодской области хотел занять пост заммэра Вологды. После расследования полицейский генерал подавал иск в суд на "Вместе", но проиграл. Деятельность движения многим высокопоставленным лицам не нравилась, поэтому врагов у нее было много.

24 февраля, когда России начала военные действия в Украине, Генпрокуратура заблокировала страницу движения в соцсети "ВКонтакте". Потом был заблокирован сайт организации, а сам Доможиров покинул страну в знак протеста против политики России.





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