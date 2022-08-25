График работы Центра уличного баскетбола в Архангельске нарушен

В Архангельске на днях пафосно открыли Центр уличного баскетбола, пригласив на него известных гостей, представителей власти. А. Кириленко, глава Федерации баскетбола РФ, точным ударом открыл Центр уличного баскетбола. Также присутствовали олимпийские призеры А. Зуев и Ю. Козик.



Обещали, что площадка работает до 22:00. Уже на второй день горожане, пришедшие на нее, увидели замок на калитке в 20:30.



Люди были в недоумении. Чиновники очень много твердили на открытии о доступности спорта, призывали ежедневно собираться целыми командами, играть в баскетбол до позднего вечера. На деле уже на второй день работы центр был закрыт и не работало даже освещение.



Никаких комментариев руководство центра не дает, хотя обязано, поскольку площадка строилась для горожан.



Напомним, что спортобъект был возведен в рамках государственно-частного партнерства, он носит социальную направленность. Пользоваться спортплощадкой должны все архангелогородцы, поскольку объект не закрепляли за спортшколами. Содержать его должен Дворец детского и юношеского творчества.













