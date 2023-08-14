Ликвидирован пожар на грузовом судне в Архангельске

В порту Архангельска случился пожар на грузовом судне “Терский берег”. Загорелась нижняя палуба, когда шли погрузочно-разгрузочные работы. Поскольку сухогруз был пришвартован, экипаж смог быстро эвакуировать еще до прибытия пожарных. Повезло, что возгорание трюма произошло во время стоянки судна, в противном случае могли быть жертвы.



В МЧС сообщили, что проверкой соседних трюмов занимались 4 группы газодымозащиты. Для охлаждения металла после возгорания было подано 4 пожарных ствола.



Огонь распространился на 300 кв. м. Его тушили 45 пожарников, 12 единиц техники. Пока причины возгорания неизвестны, обстоятельства выясняются. Пожару был присвоен повышенный ранг №2, хотя опасных грузов на судне не было.



Справка. “Терский берег” - сухогруз 1994 г. сборки, принадлежащий транспортному перевозчику “Северный проект”. Судно принадлежит флоту Арктического морского пароходства.



Также ГУ МЧС Нижегородской области сообщило о возгорании на мусорном полигоне п. Гидроторф в Балахнинском районе. Пожар тушили сотрудники райадминистрации и бригада МЧС.







