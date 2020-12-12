Две компания Мурманской области стали резидентами АЗРФ

Новыми резидентами Арктики РФ стали мурманские компании. Им присвоен соответствующий статус.



«Антей Север» строит суда для ловли крабов в морях Арктики. Инвестпроект, который реализует компания, предполагает лов камчатского краба и стригуна. Из них будут изготавливать высококачественную продукцию в замороженном виде. Также планируется продажа живого краба. Проект откроет 140 рабочих мест и обойдется в 10,7 млрд руб.



«КМ-Север» создаст объект придорожного сервиса, работающий 24 часа в день. Здесь установят кофемашины, будут продавать 90 наименований питания. Инвестиции в проект составят 6 млн руб. Компания откроет 7 рабочих мест.



Оба соглашения уже подписаны. Статус резидентов Арктической зоны РФ вводится для стимулирования бизнеса вкладывать деньги в проекты на Крайнем Севере. Минимум инвестиций для получения статуса - 1 млн руб. Резиденты получат ряд льгот, преференций: налоговые льготы, льготы в получении земли и другие.



Для поддержки инвестора в Мурманске создана ТОР «Столица Арктики», чьи резиденты получают больше льгот. Здесь зарегистрировано 3 резидента.