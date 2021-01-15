В Карелии наладят выпуск аналогов пластиковой упаковки

Республика Карелия >> Промышленность >> 15.01.2021

Холдинг «Segezha Group» запускает работу Инновационного центра, который займется разработкой эффективных и высокотехнологичных продуктов на основе бумажной упаковки. Его сотрудники будут осуществлять проекты по усовершенствованию дизайна и конструкции упаковки и тестировать новые решения. Инвестиции в оснащение Инновационного центра превысят 90 млн рублей, он будет полностью укомплектован оборудованием к концу года.

Важным направлением работы исследователей будет поиск решений для замещения пластика, из которого производится подавляющее большинство упаковки для пищевых продуктов. Использование влагопрочной бумаги позволит не только повысить экологичность, но и продлить сроки хранения продуктов. В «Segezha Group» планируют, что доля новых упаковочных решений в портфеле к 2022 году достигнет 10%. Одновременно будут разрабатываться способы защиты покупателей от поддельной продукции, что особенно актуально для клиентов из индустриального сегмента.

В фокусе внимания исследователей останется выпуск упаковки из вторично используемого сырья. Компания намерена нарастить присутствие в сегментах e-commerce и торговли продуктами питания и зоотоварами. Амбициозная стратегия «Segezha Group» подтверждается анонсированным проектом по строительству производственно-логистического комплекса за 1 млрд рублей в подмосковной Лобне.





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