Компания «Северсталь» реализует программу по обновлению железнодорожного парка

73 локомотива закупит ЧерМК к 2030 г., о чем заявил гендиректор «Северсталь Российская сталь» Е. Виноградов.



Эта программа уже запущена. В 2020 г. железнодорожный парк ЧерМК пополнили 7 новых локомотивов, в 2021 г. ожидается поступление еще 7. Масштабное обновление затронет спецподвижной состав. Закуплено 450 единиц в прошлом году, в этом закупят еще 12.



Подвижной состав строят по спецзаказу, аналогов нет в России и на всем пространстве ж. д. с колеей 1520 мм. Он дает возможность доставлять металлопродукцию компании с сохранением качества, внешнего вида, повышать логистическую гибкость, эффективность благодаря статнагрузки. В это направление вложено 2,5 млрд руб.



Команда управления транспортом продолжает ремонтную программу железнодорожных объектов. За 2 года планируется отремонтировать 35 км железнодорожных путей, 180 комплектов стрелок. Уже отремонтировано 15 км путей, 91 комплект стрелок. Это вклад компании в безопасность перевозок по железной дороге, увеличение скорости подвижного состава, улучшение отгрузки продукции, доставку сырья подразделениям.