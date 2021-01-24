Компания «Северсталь» реализует программу по обновлению железнодорожного парка

Вологодская область >> Промышленность >> 24.01.2021

73 локомотива закупит ЧерМК к 2030 г., о чем заявил гендиректор «Северсталь Российская сталь» Е. Виноградов.

Эта программа уже запущена. В 2020 г. железнодорожный парк ЧерМК пополнили 7 новых локомотивов, в 2021 г. ожидается поступление еще 7. Масштабное обновление затронет спецподвижной состав. Закуплено 450 единиц в прошлом году, в этом закупят еще 12.

Подвижной состав строят по спецзаказу, аналогов нет в России и на всем пространстве ж. д. с колеей 1520 мм. Он дает возможность доставлять металлопродукцию компании с сохранением качества, внешнего вида, повышать логистическую гибкость, эффективность благодаря статнагрузки. В это направление вложено 2,5 млрд руб.

Команда управления транспортом продолжает ремонтную программу железнодорожных объектов. За 2 года планируется отремонтировать 35 км железнодорожных путей, 180 комплектов стрелок. Уже отремонтировано 15 км путей, 91 комплект стрелок. Это вклад компании в безопасность перевозок по железной дороге, увеличение скорости подвижного состава, улучшение отгрузки продукции, доставку сырья подразделениям.





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