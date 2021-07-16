Увеличение размера дивидендов «Северстали» вызвало рост ее акций

Вологодская область >> Промышленность >> 18.07.2021

Руководство «Северстали» одобрило размер дивидендов за 2-й квартал выше прошлогоднего в 5,5 раза — 84,45 руб.

Этот уровень рассмотрят на собрании совета директоров в августе. На 2 сентября намечено закрытие реестра на получение выплат. Напомним, что в первом квартале размер выплат по акциям составил 46,77 руб.

Рост дивидендов привел к росту стоимости акций «Северстали» на 2 %. Прибыль компании за первое полугодие составила 1,86 млрд долларов, а это больше в 4 раза, чем в 2020 г. за аналогичный период. EBITDA составил 2,8 млрд долларов, поднявшись в 3 раза.

Выручка предприятия в первом полугодии - 5,16 млрд долларов против 3,29 млрд долларов в первом полугодии 2020 г. Увеличение показателя достигнуто за счет росту цен, объема продаж. Продажи в январе-июне на 4% выросли до 5,3 млн тонн.

Ситуация, когда увеличивается прибыль акционеров, а за этим следует рост цен на акции и спрос на них, считается нормальной, потому что каждый хочет купить акции компании, приносящей прибыль своим клиентам.





Рекомендуем по теме:

С начала года в бюджет НАО поступило 11,1 млрд руб.

Госдолг НАО составляет 2,4 млрд руб.

Внешнеторговый оборот Мурманской области вырос вопреки снижению показателей экспорта и импорта

19 млрд 654 млн руб. поступили в бюджет Карелии за 2016 г. от налоговых и неналоговых доходов

"Лукойл" продал алмазный рудник под Архангельском

На 31 млрд руб. отгрузили продукцию лесопромышленные предприятия Вологодской области


В Коми создадут долгосрочную программу развития сферы обращения с отходами

Из Сыктывкара возобновляются регулярные авиаперевозки в Троицко-Печорск

За выплатой на детей-школьников семьи НАО смогут обратиться с 15 июля

Вологодская область нарастит поддержку производителей мяса

В Мурманске стартовала образовательная программа «Городские практики»

В НАО состоялся выпускной Яндекс.Лицея

В Минздраве региона рассказали о состоянии экипажа самолета, потерпевшего крушение в Поморье
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета