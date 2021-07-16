Увеличение размера дивидендов «Северстали» вызвало рост ее акций
Руководство «Северстали» одобрило размер дивидендов за 2-й квартал выше прошлогоднего в 5,5 раза — 84,45 руб.
Этот уровень рассмотрят на собрании совета директоров в августе. На 2 сентября намечено закрытие реестра на получение выплат. Напомним, что в первом квартале размер выплат по акциям составил 46,77 руб.
Рост дивидендов привел к росту стоимости акций «Северстали» на 2 %. Прибыль компании за первое полугодие составила 1,86 млрд долларов, а это больше в 4 раза, чем в 2020 г. за аналогичный период. EBITDA составил 2,8 млрд долларов, поднявшись в 3 раза.
Выручка предприятия в первом полугодии - 5,16 млрд долларов против 3,29 млрд долларов в первом полугодии 2020 г. Увеличение показателя достигнуто за счет росту цен, объема продаж. Продажи в январе-июне на 4% выросли до 5,3 млн тонн.
Ситуация, когда увеличивается прибыль акционеров, а за этим следует рост цен на акции и спрос на них, считается нормальной, потому что каждый хочет купить акции компании, приносящей прибыль своим клиентам.
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