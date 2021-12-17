«StansEnergy» собирается выкупить 100% Якшинского калийного месторождения

Канадская фирма сообщила о подписании меморандума с российской компанией «Трейдпромсервис», ведущей разработку месторождения калийных солей в Коми. Договоренности допускают наличие опциона на выкуп 100% долей в этом проекте, реализацией которого стороны займутся совместно. «StansEnergy» и «Трейдпромсервис» собираются оценить запасы месторождения, разработать экономическое обоснование и протестировать технологию переработки калиевых солей. На Якшинском месторождении можно будет добывать до 1 млн тонн руды в год.



«StansEnergy» неоднократно пыталась участвовать в различных горнорудных проектах в России, однако дальше меморандумов переговоры ни разу не продвигались. Участники рынка сомневаются в успехе совместного с «Трейдпромсервисом» проекта. Так, независимый эксперт Леонид Хазанов оценил стоимость строительства фабрики годовой мощностью до 300 тыс тонн хлористого кальция в 350-500 млн долларов. Реализация проекта усложняется из-за особенностей геологии Якшинского месторождения и его неудобного расположения в малонаселенном районе Коми. В результате инициаторам проекта придется понести дополнительные расходы на доставку персонала и материалов и на создание инфраструктуры.



Реализация всего проекта может занять до 6 лет при условии грамотной организации работ и стабильного финансирования. Леонид Хазанов оценил срок его окупаемости в 5-7 лет.