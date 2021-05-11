Золото и платину начнут добывать в Заполярье
В Мурманске начнут разрабатывать золотое месторождение «Федорова Тундра». Соответствующее соглашение подписано корпорацией развития МО и АО «Федорово Рисорсес».
В этом проекте за 6 лет в Мурманской области должен появиться горно-обогатительный комбинат, где будут производить платиноиды.
Ежегодная мощность - минимум 16 млн тонн руды, 250 тыс. тонн концентрата с содержанием металлов платиновой группы. Проект оценивается в 60 млрд руб. Откуда поступят эти деньги, не сообщается. Скорее всего, деньги выделят из нескольких источников, и, возможно, будут задействованы кредиты.
Для освоения месторождения задействуют потенциал Кольского научного центра РАН, и появится 1200 рабочих мест. Ученые задействуют все свои разработки для того, чтобы месторождение было не только современным, но и максимально безопасным.
Для региона это стратегический проект, поскольку способен принести экономике Мурманской области внушительный доход, в том числе от налоговых поступлений. Также в проекте можно задействовать молодых специалистов.
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