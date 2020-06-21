Медали «За любовь и верность» получат 70 вологодских семей

Медали вручили супругам, которые состоят в браке более 25 лет. Общественная награда учреждена оргкомитетом Дня семьи, любви, верности. Награды вручаются семьям Вологодской области 13-й год.



В это году медалей было 70. С 19 июня их начали передавать в муниципалитеты для торжественных вручений в День семьи - 8 июля. Их получат пары, предложенные НКО, органами самоуправления и общественными организациями.



За 13 лет существования награды, медаль «За любовь и верность» вручили 700 семейным парам региона. Замгубернатора Л. Каманина рассказала, что медаль вручается самым достойным супружеским парам, которые являются образцом для подражания, хранителями семейных ценностей, воспитывают детей и всячески популяризируют семейные ценности. Награда является своеобразным поощрением института семьи, который в последнее время потерял свои позиции. Все больше пар отказываются от рождения и воспитания детей, живут вместе, официально не оформляя свои отношения, поэтому важно показать правильный пример молодежи.