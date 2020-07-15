В Костомукше открылся центр амбулаторной онкопомощи

Республика Карелия >> Медицина >> 15.07.2020

В городе горняков открыт центр онкологической амбулаторной помощи, о чем рассказал министр здравоохранения Карелии М. Охлопков.

ЦАОП работает на базе Межрайонной больницы №1. Ранее помещение было занято муниципальной аптекой. Сейчас здесь закончен ремонт, установлено современное оборудование. Установлен маммограф, аппараты УЗИ, гистологическая лаборатория. С февраля работает врач-онколог из Москвы, назначенный на пост заведующего центром.

Обследование успели пройти 60 жителей Костомукши.

Раньше на полноценное обследование людям приходилось ехать в Петрозаводск в Республиканский онкодиспансер. Сейчас по направлению врача можно обследоваться на месте, а это поможет выявлять онкологию чаще и на ранней стадии. Здесь смогут лечиться местные жители, а также люди из близлежащих северных районов. Министерство здравоохранения будет поддерживать больницу креативными и ответственными специалистами.

В республике к 2023 г. будут открыты 6 центров амбулаторной онкопомощи в Сегеже, Петрозаводске и Сортавале.





Рекомендуем по теме:

В моногоспитале Череповца ждут компьютерный томограф

На железнодорожном вокзале в Костомукше установили тепловизор

В Карелии увеличится количество лабораторий для тестов на коронавирус

200 млн руб. из федерального и регионального бюджета Коми выделят на покупку нового оборудования для медучреждений

Около 400 млн руб. получит НАО по программе "Здравоохранение"

В Мурманске открылся амбулаторный онкоурологический центр


В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием

С начала пандемии в НАО проведено 3,6 тыс. тестов на коронавирус

Северянам сохранят неиспользованную «льготную дорогу» до 2021 г.

Группа компаний УЛК и WWF сохранят ценные леса в Архангельской области

Официальный сайт букмекерской компании 1xBet: последние новости из мира бокса

Последствия разлива нефти на Дюсушевском месторождении ликвидированы

254 выпускникам окружных школ вручат аттестаты
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета