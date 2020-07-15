В Костомукше открылся центр амбулаторной онкопомощи
В городе горняков открыт центр онкологической амбулаторной помощи, о чем рассказал министр здравоохранения Карелии М. Охлопков.
ЦАОП работает на базе Межрайонной больницы №1. Ранее помещение было занято муниципальной аптекой. Сейчас здесь закончен ремонт, установлено современное оборудование. Установлен маммограф, аппараты УЗИ, гистологическая лаборатория. С февраля работает врач-онколог из Москвы, назначенный на пост заведующего центром.
Обследование успели пройти 60 жителей Костомукши.
Раньше на полноценное обследование людям приходилось ехать в Петрозаводск в Республиканский онкодиспансер. Сейчас по направлению врача можно обследоваться на месте, а это поможет выявлять онкологию чаще и на ранней стадии. Здесь смогут лечиться местные жители, а также люди из близлежащих северных районов. Министерство здравоохранения будет поддерживать больницу креативными и ответственными специалистами.
В республике к 2023 г. будут открыты 6 центров амбулаторной онкопомощи в Сегеже, Петрозаводске и Сортавале.
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