Специалисты Центра лазерной медицины «РеВиталь» рассказали о светотерапии
Вологда находится в такой климатической зоне, где люди постоянно ощущают недостаток солнечного света, который необходим организму человека для полноценной жизни и развития. Получить живительную светотерапию можно не только от солнца, но и в Центре «РеВиталь», специализирующемся на лазерной терапии.
Солнечный свет благотворно влияет на все живые организмы. Он поднимает настроение, скапливает в коже витамин D и повышает иммунитет с тонусом организма. Он запускает химические реакции на квантовом уровне, когда частицы света и электроны взаимодействуют. Это влияет на все клетки. Медики и ученые давно расшифровали этот сложный механизм, поэтому в медицине активно стали использовать светотерапию, в том числе внутривенное облучение крови лазером.
Для жителей северных регионов это может оказаться прекрасным способом справиться с депрессией или не допустить ее проявления. Часто такая проблема имеет место во время полярной ночи, когда за окном постоянная темнота, и жить без солнца приходиться долгие месяцы.
Рекомендуем по теме:
Минсельхоз по ошибке отчитался о рекордных успехах Карелии
Школьники НАО примут участие в национальном исследовании качества образования
Ю. Бездудный проверил готовность центра «Точка роста» в школе № 1 Нарьян-Мара
В Коми 99% дошкольников будут обеспечены детсадами
В Индустриальном парке «Череповец» началось строительство котельного завода
У института предпринимательства Архангельска арестовали технику за налоговые долги
Централизованная система для помощи пациентам появится в онкодиспансере Мурманска