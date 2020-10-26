Специалисты Центра лазерной медицины «РеВиталь» рассказали о светотерапии

Вологда находится в такой климатической зоне, где люди постоянно ощущают недостаток солнечного света, который необходим организму человека для полноценной жизни и развития. Получить живительную светотерапию можно не только от солнца, но и в Центре «РеВиталь», специализирующемся на лазерной терапии.



Солнечный свет благотворно влияет на все живые организмы. Он поднимает настроение, скапливает в коже витамин D и повышает иммунитет с тонусом организма. Он запускает химические реакции на квантовом уровне, когда частицы света и электроны взаимодействуют. Это влияет на все клетки. Медики и ученые давно расшифровали этот сложный механизм, поэтому в медицине активно стали использовать светотерапию, в том числе внутривенное облучение крови лазером.



Для жителей северных регионов это может оказаться прекрасным способом справиться с депрессией или не допустить ее проявления. Часто такая проблема имеет место во время полярной ночи, когда за окном постоянная темнота, и жить без солнца приходиться долгие месяцы.



