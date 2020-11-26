Зачем нужны компрессионные чулки для операции

Нарушения работы венозной системы нижних конечностей и, в частности, варикоз при несвоевременном лечении приводят к тяжелым последствиям. Вероятность их многократно возрастает во время родов, кесарева сечения и других хирургических вмешательств. Особую опасность представляет образование тромба и эмболия – закупорка главной легочной артерии, что может привести к летальному исходу. Лучшим средством предупреждения таких тяжелых последствия служат компрессионные чулки для операции

Чем опасны венозные заболевания

Разберемся, чем же так страшен варикоз. При данном заболевании происходит снижение тонуса вен, нарушается работа венозных клапанов и мышечно-венозной помпы, качающей кровь и выталкивающей ее по направлению к сердцу. Начинается застой крови, венозные стенки растягиваются – расширяются. Избежать этого помогут антиварикозные компрессионные чулки. Основными осложнения варикоза являются:

Трофические язвы. При застое большого количества крови в венах возрастает давление, происходит нарушение кровообращения и питания тканей. Начинают развиваться незаживающие, кровоточащие язвы, которые легко инфицируются, происходит постепенное отмирание тканей – некроз. Все это может привести к гангрене и ампутации конечности; Венозные кровотечения. В случае, когда происходит застой большого объема крови, истонченные вены не выдерживают нагрузки и начинают кровоточить; Флебит. Происходит воспаление венозных стенок, которое может привести к тромбофлебиту. Он может проявляться болью, покраснением кожи, повышением температуры; Тромбофлебит. Образуется кровяной сгусток, мешающий нормальному току крови и что еще более опасно – он может оторваться и при плохом исходе закупорить легочную артерию; Тромбоэмболия. Происходит отрыв тромба, который начинает передвигаться с током крови. Он может раствориться или застрять, то есть перекрыть кровоток, при этом происходит отмирание органа, к которому прекращен доступ крови. Это может быть почка, мозг, сердце и что самое опасное – легочная артерия, что способно за считанные минуты привести к смерти.

Что такое компрессионный трикотаж

Основная задача, которую выполняют компрессионные чулки от варикоза вен – оказание строго выверенного давления, то есть создание внешнего каркаса. Благодаря этому кровь начинает активно выталкиваться вверх, не происходит ее застой и чрезмерное растяжение вен. В компрессионных изделиях давление градуированное – распределенное. Максимум компрессии приходится на область щиколотки, а минимум – на верхнюю часть бедра. Это важно для того, чтобы кровь нормально текла снизу-вверх, по направлению к сердцу.

Классификация компрессионного трикотажа

Эластичные компрессионные чулки бывают трех типов:

Профилактические – они служат для предупреждения венозных патологий у людей из группы риска. К ним относятся те, кто имеет работу на ногах, спортсмены, беременные, люди с избыточной массой тела. Также трикотаж для профилактики рекомендуют в ситуациях, когда человек находится длительное время в статичном положении. Из-за этого происходит ухудшение кровообращения, например, при авиаперелетах, многочасовом сидении за рулем или перед компьютером. Профилактические изделия можно купить без рецепта врача;

Лечебные – они имеют 4 класса компрессии. Чем тяжелее патология, тем выше компрессия требуется, однако это не означает, что можно выбрать трикотаж 3-4 класса, чтобы наверняка получить эффект. Чрезмерное неоправданное сдавливание может навредить. Только врач, на основании диагноза, определяет кому необходимы лечебные изделия, а для кого достаточно профилактического трикотажа и какой класс компрессии требуется;

Антиэмболические (госпитальные) – изделия, применяемые в условиях стационара, во время и после операций, родов.

Приобрести компрессионный трикотаж можно в интернет-магазине Med-magazin.ua. Оптимальным соотношением цена-качестве отличаются изделия Veinax, Relaxsan, Soloventex, Tiana и Tonus Elast. Трикотаж Medi стоит несколько дороже, но высочайшее качество изделий этого всемирно известного бренда оправдывает такую стоимость.

Почему важно использование компрессионного трикотажа для операций

Любое хирургическое вмешательство несет риск для здоровья и даже после него опасность послеоперационных осложнений остается. Одна из них – тромбообразование. Это связано с тем, что во время операции замедляется кровоток, повышается свертываемость крови, происходит ее застой. После хирургического вмешательства человеку в первые дни показан постельный режим. При этом нижние конечности находятся практически в неподвижном положении, мышцы не работают и отток крови затрудняется. Компрессионные чулки после операции улучшают работу венозных клапанов, снижают риск застоя крови и образования тромбов. Класс компрессии всегда определяет врач.