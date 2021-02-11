Стоматологическая бригада оказывает помощь жителям отдаленных населенных пунктов НАО
Стоматологи окружной стоматполиклиники побывали в 2-х населенных пунктах региона – с. Великовисочное и п. Хорей-Вер. В 2021 г. выезды специалистов запланированы в Нельмин Нос, Ому, Шойну, Бугрино, Усть-Кару, Каратайку. Эти выезды организованы в рамках окружного проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».
Свой первые выезд в этом году стоматологи совершили в с. Великовисочное. Медики пробудут в селе до 19 февраля. Стоматологическая помощь также оказывается жителям Хорей-Вер, где медики находятся с 11 января до 15 февраля.
10-26 февраля стоматологи будут работать в п. Нельмин Нос.
Во всех населенных пунктах стоматологическая бригада работает по 2 недели. В составах бригад – врач-стоматолог и медсестра. Жителей поселков просят воспользоваться возможностью посетить стоматолога и решить свои проблемы, не выезжая из поселка.
В 2020 г. стоматологи окружной стоматологической поликлиники работали в 6 отдаленных поселках НАО - Нельмин Нос, Ома, Коткино, Харуты, Каратайки, Амдермы.
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