Стоматологическая бригада оказывает помощь жителям отдаленных населенных пунктов НАО

Стоматологи окружной стоматполиклиники побывали в 2-х населенных пунктах региона – с. Великовисочное и п. Хорей-Вер. В 2021 г. выезды специалистов запланированы в Нельмин Нос, Ому, Шойну, Бугрино, Усть-Кару, Каратайку. Эти выезды организованы в рамках окружного проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».



Свой первые выезд в этом году стоматологи совершили в с. Великовисочное. Медики пробудут в селе до 19 февраля. Стоматологическая помощь также оказывается жителям Хорей-Вер, где медики находятся с 11 января до 15 февраля.



10-26 февраля стоматологи будут работать в п. Нельмин Нос.



Во всех населенных пунктах стоматологическая бригада работает по 2 недели. В составах бригад – врач-стоматолог и медсестра. Жителей поселков просят воспользоваться возможностью посетить стоматолога и решить свои проблемы, не выезжая из поселка.



В 2020 г. стоматологи окружной стоматологической поликлиники работали в 6 отдаленных поселках НАО - Нельмин Нос, Ома, Коткино, Харуты, Каратайки, Амдермы.